Ватикан выпустил смарт-четки eRosary с электронным распятием

Устройство работает по принципу фитнес-браслета, его можно приобрести за 110 долларов.

Католическая церковь выпустила необычный гаджет eRosary, который поможет верующим регулярно молиться. Устройство выполнено в виде классических четок с распятием.

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Как сообщает «Популярная механика», черный браслет гаджета выполнен из агата и гематита, а крест играет играет роль хранилища данных. Устройство работает по тому же принципу, что и фитнес-браслет, отслеживая частоту и время каждой молитвы и выводя удобную статистику с помощью специального приложения Click to Pray.

Представители Ватикана заявили, что eRosary разработан в качестве технологического учебного пособия для изучения того, «как молиться четками за мир во всем мире».

Приложение содержит персонализированный религиозный контент, а также информацию о состоянии здоровья, которое отслеживает браслет. Устройство можно приобрести за $110 или €99.

Напомним, в июне прошлого года Папа Римский сказал, что интернет - это дар Бога и ответственность.