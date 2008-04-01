Пентагон разработает новые тактические средства связи...

Компания Lockheed Martin подписала крупный контракт с министерством обороны США на разработку новых тактических радиостанций, сообщает Defense-aerospace. Стоимость контракта составляет более 766 миллионов долларов. После начала серийного производства объем заказов может возрасти до 10 миллиардов долларов. В результате Lockheed Martin станет основным поставщиком средств связи для вооруженных сил США.

Новое оборудование будет разрабатываться в рамках пентагоновской программы JTRS (Joint Tactical Radio System), целью которой является создание единой тактической системы радиосвязи, обеспечивающей обмен текстовой, звуковой и видеоинформацией. Требованиями заказчика предусматривается применение модульной конструкции и возможность работы оборудования с различными формами сигналов, которые используются американскими вооруженными силами в настоящее время. Кроме того, радиостанции должны быть адаптируемыми к другим сигналам, которые могут применяться Пентагоном в будущем.

Новые средства связи планируется устанавливать на существующие и перспективные самолеты, вертолеты, корабли, подводные лодки, а также другие платформы и наземные пункты управления. В первую очередь тактическими радиостанциями будут оснащаться вертолеты армейской авиации CH-47, военно-транспортные самолеты С-130 и самолеты базовой патрульной авиации Е-2С. В последующем будут разработаны средства связи для беспилотных летательных аппаратов класса IV, создаваемых по программе "Боевые системы будущего" (FCS), вертолетов и самолетов корпуса морской пехоты США, самолетов, авианосцев, крейсеров, эсминцев и подводных лодок ВМС США, а также мобильных и стационарных пунктов управления ВВС США.

В соответствии с условиями контракта компания Lockheed Martin создаст 42 опытные модели малоразмерных радиостанций для самолетов и вертолетов, а также несколько моделей для эсминцев и наземных станций. Контрактом предусматривается возможность размещения заказа на 104 мелкосерийных комплекта оборудования воздушного базирования и 45 комплектов морского и наземного базирования.

Конкурентом Lockheed Martin по программе JTRS являлась компания Boeing.

Лента.ру