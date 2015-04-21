В рейтинге использования технологий Украина находится на 71 месте
Аналитики Всемирного экономического форума обнародовали доклад о развитии информационного общества в странах мира - Глобальный отчет по информационным технологиям-2015.
Как говорится на сайте организации, Глобальный отчет по информационным технологиям-2015 описывает последние изменения Индекса сетевой готовности, "оценивающего факторы, политику и институты, которые позволяют стране в полной мере использовать информационные и коммуникационные технологии в целях повышения конкурентоспособности и благосостояния", пишет "Новое время".
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Согласно свежему Индексу сетевой готовности, ведущая десятка стран с наиболее эффективным использованием информационных технологий выглядит так:
1. Сингапур
2. Финляндия
3. Швеция
4. Нидерланды
5. Норвегия
6. Швейцария
7. США
8. Великобритания
9. Люксембург
10. Япония
Примечательно, что Украина в этом рейтинге находится на 71 позиции, а соседние страны заняли более высокие позиции: Молдова - 68, Румыния - 63, Словакия - 59, Венгрия - 53, Польша - 50.