В рейтинге использования технологий Украина находится на 71 месте

Как говорится на сайте организации, Глобальный отчет по информационным технологиям-2015 описывает последние изменения Индекса сетевой готовности, "оценивающего факторы, политику и институты, которые позволяют стране в полной мере использовать информационные и коммуникационные технологии в целях повышения конкурентоспособности и благосостояния", пишет "Новое время".

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Согласно свежему Индексу сетевой готовности, ведущая десятка стран с наиболее эффективным использованием информационных технологий выглядит так:

1. Сингапур

2. Финляндия

3. Швеция

4. Нидерланды

5. Норвегия

6. Швейцария

7. США

8. Великобритания

9. Люксембург

10. Япония

Примечательно, что Украина в этом рейтинге находится на 71 позиции, а соседние страны заняли более высокие позиции: Молдова - 68, Румыния - 63, Словакия - 59, Венгрия - 53, Польша - 50.