The Guardian: Человечество хочет писать ДНК как компьютерный код, но «игры в Бога» опасны

Биологические рукотворные ошибки не так легко исправить, как строки, написанные машинными языками.

На короткой улице Бенит-Стрит в центре Кембриджа расположен паб «Орел». Именно сюда 28 февраля 1953 года из Cavendish Lab неподалеку прибежал Френсис Крик, шокировав посетителей заявлением, что он и Джеймс Уотсон открыли саму тайну жизни. В тот день они представили коллегам по лаборатории свою двойную спиральную модель ДНК. Сейчас об этом напоминает голубая табличка на стене паба.

«Будучи студентом-выпускником в конце 1960-х годов, я знал бо этом пабе, потому что именно здесь собирались некоторые мои друзья-заучки из Computer Lab, которая в то время тоже работала в центре города. Мы говорили о многих вещах в те времена. Но было нечто, что никогда нам не приходило в голову: что, возможно, существует определенная связь между тем, что Крик и Уотсон сделали в 1953 году, и программным обеспечением, которое многие из нас пытались написать для своих экспериментов или диссертаций», - пишет на страницах The Guardian профессор общественного понимания технологий в Open University Джон Ногтон, добавляя, что эта связь была очевидной.

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Выводом открытия Крика и Уотсона было то, что гены и геном, которые лежат в основе органической жизни, опираются на код, записанный четырьмя буквами: С (для обозначения цитозина), G (гуанин), А (аденин) и Т (тимин). В общем, организмы — это биологические машины, построенные благодаря выполнению программ, написанных этими буквами. Аналогичным образом компьютеры – это всего лишь машины, которые выполняют программы, записанные с помощью нулей и единиц.

Выводы, которые можно сделать после проведения таких параллелей, впечатляют. Если понять закономерности, которые программируют организм, тогда, теоретически говоря, можно скопировать их. А если научиться писать биологический код, тогда можно изменить его, чтобы изменить организм или даже создать абсолютно новый.

«Другими словами, можно стать биологическим программистом и играть в Бога», - объясняет автор.

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Так случилось, что человечество уже некоторое время занимаются этим. В 2010 году команда Крейга Вентера написала геном бактерии с нуля и встроила его в клетку для создания того, что ученые назвали первой в мире синтетической формой жизни. В 2012 году исследователи создали Crispr-Cas9 – инструмент, который позволяет вырезать и вставлять элементы для точного генетического редактирования. А в начале этого года ученые из Лаборатории молекулярной биологии Совета медицинских исследований в Кембридже переписали ДНК кишечной палочки, а затем создали клетки с синтетической версии измененного генома.

Поэтому все указывает на то, что человечество на пути к взрыву биоинженерии, то есть биологического эквивалента того, что сейчас принято называть программной разработкой. Так называемые «визионеры» (то есть фантазеры-миллиардеры) из Кремниевой долины прикипели к этому замыслу. Вероятно, они думают, что это позволит сделать смерть необязательной (для них). В конце концов, если жизнь – это просто код, тогда это именно то, что все в долине как раз и пишут.

Но прежде чем на всех парах двинуться в этом направлении, стоит чуть больше разобраться в аналогии между компьютерным и генетическим кодами. Это очень хорошо сделали гуру в сфере компьютерной безопасности Брюс Шнайдер и эксперт биотехнологий Лариса Руденко в этом месяце. Они утверждают, что если программировать гены можно так же, как и компьютеры, тогда все сигналы тревоги должны сработать немедленно.

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«Программисты пишут программное обеспечение с помощью метода проб и ошибок. Компьютерные системы слишком сложны, а единой теории программного обеспечения не существует. Поэтому программисты постоянно испытывают написанный ими код, пока он не начнет правильно работать. В этом есть смысл, потому что цена ошибки и новой попытки чрезвычайно низкая», - отмечают эксперты.

Но каждая завершенная программа все равно содержит ошибки. Поэтому приходится постоянно выпускать обновления и исправления. Проблема в том, что такая стандартная практика разработки программ не подходит для биоинженерии. Биологический код, как и компьютерный, неизбежно будет иметь программные ошибки по простой причине: рецепта написать безошибочный код любой сложности не существует.

«В отличие от программного обеспечения, не возможно написать «патч» для биологических систем после их выпуска. Хотя исследователи и стараются разработать его. Также не существует способа «пропатчить» людей (а также животных и растения), чтобы сделать их восприимчивыми к таким агентам. Строгое биологическое сдерживание полезно, но ни одна такая система не сводит риски к нулю», - предостерегают Шнайдер и Руденко.

Другими словами, «игры в Бога» - это не хороший карьерный шаг для простых людей.