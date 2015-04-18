У побережья США нашли радиоактивный авианосец Второй мировой

Зараженный радиацией корабль, оставшийся практически неповрежденным, обнаружила экспедиция Национального управления океанических и атмосферных исследований США, пишет Лента.ру

Авианосец нашел и исследовал автономный подводный аппарат «Эхо Рейнджер», сконструированный фирмой «Боинг». Аппарат был оснащен выдающим трехмерные изображения сонаром Echoscope. Следившие за камерой аппарата с борта своего судна ученые увидели, что авианосец стоит на ровном киле, а его полетная палуба осталась практически неповрежденной.

«После 64 лет, проведенных на морском дне, “Индепенденс” выглядит так, словно готов запускать в воздух самолеты. Этот корабль прошел долгую войну на Тихом океане, а затем пережил два атомных взрыва. Его состояние напоминает нам о промышленной мощи “великого поколения”», — заявил руководитель экспедиции Джеймс Дельгадо (James Delgado).

Легкий авианосец «Индепенденс» (CVL-22 Independence) является головным кораблем этого типа, созданного специально для покрытия дефицита авианосцев в составе ВМС США в годы Второй мировой войны. Такие корабли строились на базе легких крейсеров типа «Кливленд», на корпусах которых вместо стандартных надстроек и вооружения оборудовался ангар, полетная палуба и надстройка «остров».

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«Индепенденс» участвовал в тихоокеанской кампании с ноября 1943 по август 1945 года. В 1946-м его определили в группу кораблей-мишеней для испытаний атомной бомбы в атолле Бикини. Он находился далеко от эпицентра первого взрыва, не утонул, и поэтому участвовал во втором — и снова избежал потопления. «Индепенденс» был отбуксирован в Сан-Франциско, где четыре года шли безрезультатные эксперименты по обеззараживанию. 29 января 1951 года радиоактивный корабль затоплен в океане около Фараллонских островов, вдали от крупных портов.