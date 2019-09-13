Японцы показали бесшумный дрон в виде шара (видео)

Дрон передвигается с помощью ультразвуковых вибраций.

Японская компания NTT Docomo на технологической выставке IBC 2019 в Амстердаме представила сферический дрон, основанный на шаре с гелием.

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Об этом сообщает Liga.net

Дрон передвигается с помощью ультразвуковых вибраций, которые воспроизводят специальные "моторчики", расположенные по бокам сферы.

Дрон управляется с помощью привычного пульта. Экспериментальная модель способна работать без подзарядки в течение нескольких часов абсолютно бесшумно.

Также он может работать как сферический экран на концертах и мероприятиях. Кроме этого, к нему можно прикрепить камеру и использовать для видео-наблюдения сверху.

Как сообщал УНИАН, инженеры из Германии построили прототип дрона, который выполняет функцию летающего подноса в умном доме.