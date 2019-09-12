Влюбленные из Модены: держащиеся за руки скелеты времен Римской империи оказались двумя мужчинами (фото)

Какие именно отношения связывали скелеты, датируемые 4-6 веком нашей эры, точно не известно.

Скелеты времен Римской империи, найденные держащимися за руки в итальянском городе Модена, оказались мужчинами.

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К такому выводу пришли ученые, проанализировав зубы находок, сообщает BBC.

Скелеты, известные как "влюбленные из Модены", были найдены в Италии еще в 2009 году, однако тогда технологии не позволяли определить их пол, потому что они плохо сохранились.

Современная же методика анализа белка зубов позволила определить, что оба скелета мужского пола.

Какие именно отношения связывали скелеты, датируемые 4-6 веком нашей эры, точно не известно. Однако ученые предполагают, что тела были положены таким образом намеренно.

По некоторым предположениям, они были родственниками или солдатами, погибшими в бою.

Как сообщал УНИАН, в прошлом году в Украине нашли уникальную 3000-летнюю могилу с обнимающимися мужчиной и женщиной.