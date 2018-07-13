Вечная любовь: в Украине нашли уникальную 3000-летнюю могилу с обнимающимися мужчиной и женщиной (фото)

Захоронение относят к Высоцкой культуре. Как отмечают археологи, эта древняя культура была известна "нежностью" своих захоронений.

В селе Петриков на Тернопольщине археологи нашли могилу с обнимающимися мужчиной и женщиной, которой уже 3 тысячи лет.

Как сообщает The Sun, захоронение относят к Высоцкой культуре. Как отмечает археолог Николай Бандривский, эта древняя культура была известна "нежностью" своих захоронений.

"Это уникальное захоронение, мужчина и женщина лежат там, крепко обнимая друг друга. Оба лица смотрели друг на друга, лбы касались друг друга. Женщина лежала на спине, правой рукой она нежно обнимала мужчину, ее запястье лежало на правом плече. Ноги женщины были согнуты в коленях и лежали на верхней части распрямленных ног мужчины", - рассказал археолог.

По мнению экспертов, поместить тело женщины в такое любящее положение, если бы она уже была мертва, было бы невозможно. По их словам, скорее всего, женщина предпочла умереть и быть похороненной со своим любимым.

По мнению археологов женщина легла в могилу добровольно. Они предпологают, что перед этим она выпила яд, чтоб умереть безболезненно.

"Очевидно, в то время на западных территориях сегодняшней Украины в среде носителей Высоцкой культуры был очень развит институт семьи и брака с обязательствами друг перед другом. И во многих случаях общество того времени воспринимало как должное, что женщина добровольно уходила из этой земной жизни вслед за своим мужем. Дело в том, что люди позднебронзовой эры иначе могли трактовать феномен смерти, чем большинство из нас сегодня", - написал Бандривский на своей странице в Facebook.

Как сообщал УНИАН, археологи обнаружили в Помпеях останки мужчины, чья голова была снесена огромным камнем, когда он пытался спастись от извержения вулкана, уничтожившего город.