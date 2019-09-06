В NASA показали, как светится космическая пыль от ультрафиолета

Звездная пыль излучает энергию при большей длине инфракрасной волны, когда поглощает ультрафиолет или видимый свет.

NASA показало снимок галактики М81, на котором она и другие звезды светятся от ультрафиолетовых лучей.

Фото опубликовала пресс-служба правительственного агентства.

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Галактика расположена на расстоянии 12 миллионов световых лет в северном созвездии Большой Медведицы.

Снимок сделали на космический телескоп Спитцера для наблюдения космоса в инфракрасном диапазоне и фотометра за 24 микронах.

Отмечается, что изображение телескопа Спитцера выявляет очень плавное распределение звездной массы. Пыль в галактике подсвечивается ультрафиолетом и видимым светом близлежащих звезд.

Поглощая фотоны ультрафиолетового или видимого света, досолнечное зерно нагревается и вновь излучает энергию при большей длине инфракрасной волны.

Частицы пыли состоят из силикатов, досолнечных зерен и полициклических ароматических углеводородов.

Пыль и газ обеспечивают резервуар для будущего звездообразования.

Как сообщал УНИАН, ученые обнаружили внутри астероида минерал, который ранее никогда не наблюдался в природе. Космическое тело упало в Австралии еще в 1950-х годах. Его исследовали больше, чем полвека. И только сейчас ученые установили, что внутри метеорита – эдсткоттит, который странным образом был образован естественным путем.