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В NASA показали, как светится космическая пыль от ультрафиолета

15:24, 06 сентября 2019
Наука и IT
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Звездная пыль подсвечивается ультрафиолетом и светом близлежащих звезд / NASA

Фото опубликовала пресс-служба правительственного агентства.

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Галактика расположена на расстоянии 12 миллионов световых лет в северном созвездии Большой Медведицы.

Снимок сделали на космический телескоп Спитцера для наблюдения космоса в инфракрасном диапазоне и фотометра за 24 микронах.

Отмечается, что изображение телескопа Спитцера выявляет очень плавное распределение звездной массы. Пыль в галактике подсвечивается ультрафиолетом и видимым светом близлежащих звезд.

Поглощая фотоны ультрафиолетового или видимого света, досолнечное зерно нагревается и вновь излучает энергию при большей длине инфракрасной волны.

Частицы пыли состоят из силикатов, досолнечных зерен и полициклических ароматических углеводородов.

Пыль и газ обеспечивают резервуар для будущего звездообразования.

Как сообщал УНИАН, ученые обнаружили внутри астероида минерал, который ранее никогда не наблюдался в природе. Космическое тело упало в Австралии еще в 1950-х годах. Его исследовали больше, чем полвека. И только сейчас ученые установили, что внутри метеорита – эдсткоттит, который странным образом был образован естественным путем.

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Теги: #космос#NASA#галактика