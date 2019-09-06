В NASA показали, как светится космическая пыль от ультрафиолета
NASA показало снимок галактики М81, на котором она и другие звезды светятся от ультрафиолетовых лучей.
Фото опубликовала пресс-служба правительственного агентства.
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Галактика расположена на расстоянии 12 миллионов световых лет в северном созвездии Большой Медведицы.
Снимок сделали на космический телескоп Спитцера для наблюдения космоса в инфракрасном диапазоне и фотометра за 24 микронах.
Отмечается, что изображение телескопа Спитцера выявляет очень плавное распределение звездной массы. Пыль в галактике подсвечивается ультрафиолетом и видимым светом близлежащих звезд.
Поглощая фотоны ультрафиолетового или видимого света, досолнечное зерно нагревается и вновь излучает энергию при большей длине инфракрасной волны.
Частицы пыли состоят из силикатов, досолнечных зерен и полициклических ароматических углеводородов.
Пыль и газ обеспечивают резервуар для будущего звездообразования.
Как сообщал УНИАН, ученые обнаружили внутри астероида минерал, который ранее никогда не наблюдался в природе. Космическое тело упало в Австралии еще в 1950-х годах. Его исследовали больше, чем полвека. И только сейчас ученые установили, что внутри метеорита – эдсткоттит, который странным образом был образован естественным путем.