Ученые нашли в метеорите «неестественный» минерал
Ученые обнаружили внутри астероида минерал, который ранее никогда не наблюдался в природе. Космическое тело упало в Австралии еще в 1950-х годах. Его исследовали больше, чем полвека. И только сейчас ученые установили, что внутри метеорита – эдсткоттит, который странным образом был образован естественным путем.
Как пишет Newsweek, железный метеорит красного и черного цвета нашли в Виктории, Австралия, за три мили от городка Веддерберн. Ученый Джефри Боннин из Австралийского национального университета убежден, что метеорит сформировался внутри расплавленного ядра планеты. Он откололся и попал в открытый космос после ее гибели миллионы лет назад.
Читайте такжеНад Австралией пролетели два крупных метеорита (видео)
С 1951 года ученые отрезали по кусочку от космического камня, чтобы исследовать его химический состав. Сейчас от него осталось лишь 2,5 унции. Метеорит хранится в Музее Виктории. В 2018 году Чи Ма из Калифорнийского технологического института и Алан Рубин из Университета Калифорнии получили образец метеорита. Они хотели проверить, нет ли в его составе редких минералов.
Во время своей работы они обнаружили, что камень содержит эдскоттит. Этот минерал известен человечеству. Но считалось, что он формируется только в процессе промышленной выплавки металла. Его никогда не находили в природных условиях.
Читайте такжеФотограф запечатлел на видео столкновение метеорита с Юпитером
Издание пишет, что минералы не получают название до обнаружения в природных источниках. Поэтому теперь исследователи получили официальное право дать имя веществу, которое раньше считалась только искусственным.
«Минерал получил название в честь Эдварда Скотта, пионера космологической химии из Гавайского университета, который сделал весомый вклад в исследование метеоритов», - объяснили ученые свое решение.