Миллиард лет назад речные системы Марса были обширнее, чем на Земле - ученые

По оценкам ученых, водоемы, содержащие от трех до 20 килограммов воды на квадратный метр поверхности, встречались на планете точно менее трех, а возможно, и менее одного миллиарда лет назад.

Новое исследование следов глобальной гидросистемы Марса показало, что бассейны рек здесь в среднем некогда были обширнее, чем на Земле.

Возможно, они просуществовали вплоть до сравнительно недавнего времени и продолжали нести воду менее миллиарда лет назад, сообщает Naked Science.

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Принято считать, что древний Марс был достаточно богат влагой. Однако небольшие размеры, из-за которых Красная планета не смогла поддерживать ни глобальное магнитное поле, ни достаточно плотную атмосферу, не позволили ей удержать воду, и уже миллиарды лет она остается холодной сухой пустыней. Если подтвердятся выводы ученых о том, что полноценные реки текли здесь намного позже, это потребует выяснить, что же поддерживало их существование. Воды в них действительно было немало: по оценкам авторов, водоемы, содержащие от трех до 20 килограммов воды на квадратный метр поверхности, встречались на планете точно менее трех, а возможно, и менее одного миллиарда лет назад.

Достаточно «свежие» следы воды ученые обнаружили приблизительно в 200 исследованных участках по всей поверхности Марса. Объяснить это пока крайне трудно: авторы не исключают даже ошибок в существующих данных о минералогии и прошлом Красной планеты. С другой стороны, вполне возможно, что модели, которые сегодня используются для описания остывания Марса, потери им атмосферы и влаги, нуждаются в коррекциях. Быть может, этот процесс развивался намного медленнее, чем принято считать, или даже тонкая атмосфера каким-то образом позволяла сохранять на планете реки.