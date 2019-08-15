Microsoft собирала записи общения пользователей со своими сервисами

Как сообщили в Microsoft, сотрудники компании и подрядчики изучают эти данные для улучшения сервисов.

Microsoft собирала записи общения пользователей с голосовым ассистентом Cortana и переводчиком Skype Translator.

Как сообщили в Microsoft, сотрудники компании и подрядчики изучают эти данные для улучшения сервисов, передает РБК со ссылкой на Reuters.

Компания обновила информацию о конфиденциальности и разделы FAQ своих продуктов чтобы "внести большую ясность", добавили в Microsoft.

Издание Motherboard обратило внимание, что в информацию о конфиденциальности голосового помощника Microsoft добавилась следующая фраза: "Когда вы говорите с Cortana или другими приложениями, использующими голосовые сервисы Microsoft, компания сохраняет копию вашей аудиозаписи".

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За последние месяцы сразу несколько крупных IT-компаний признали, что прослушивают некоторые сообщения своих пользователей. Все они объясняют, что это необходимо для улучшения голосовых ассистентов или других сервисов.

Одной из последних стала Apple - после материала The Guardian в котором сотрудник одного из подрядчиков компании рассказал, что прослушивал записи разговоров пользователей с голосовым помощником Siri. По его словам, зачастую ассистент активировался случайно и на аудио попадали конфиденциальные данные, например, адреса клиентов или медицинские показания. После этого Apple временно приостановила данную практику, а в США на нее подали в суд.

Улучшением голосовых ассистентов объяснили прослушку и Google с Amazon. В Facebook же заявили, что изучали голосовые сообщения пользователей различных сервисов, принадлежащих компании, чтобы понять, насколько точно работает функция диктовки.