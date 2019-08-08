На Apple подали в суд из-за прослушки пользователей Siri

Истец обвинил Apple в нарушении закона штата о неприкосновенности личной жизни.

В США мужчина подал в суд на Apple из-за возможности прослушивания подрядчиками компании команд, которые владельцы устройств дают голосовому помощнику Siri.

Американец подал иск в суд округа Северная Калифорния Сан-Хосе, пишет РБК со ссылкой на Bloomberg.

Указывается, что истец является опекуном несовершеннолетнего, который также использует iPhone. Он обвинил Apple в нарушении закона штата о неприкосновенности личной жизни.

В иске отмечается, что в пользовательском соглашении Apple говорится о праве компании записывать команды после слов "Привет, Siri", однако на самом деле помощник можно активировать звуком молнии или поднятием руки.

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В конце июля один из подрядчиков Apple рассказал The Guardian, что записи общения пользователей с Siri, которые компания анализирует для совершенствования голосового помощника, зачастую содержат конфиденциальную информацию. По его словам, на некоторых записях звучали адреса клиентов, медицинские назначения, а также, предположительно, информация о наркосделках.

Источник издания добавил, что они сопровождались данными о местоположении пользователей и контактах. По его словам, часто записи были сделаны из-за случайной активации Siri.

После публикации Apple объявила, что приостанавливает глобальную программу по оценке сообщений из разговоров с Siri. Компания также пообещала, что в следующем обновлении пользователи смогут выбирать, участвовать ли в программе. Позднее Apple заявила, что iPhone не прослушивают пользователей без их согласия и не позволяют делать это сторонним приложениям.