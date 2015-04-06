В Турции снова заблокировали Twitter и YouTube

Указание провайдерам о блокировке было выдано прокуратурой.

Как сообщает Hurriyet Daily News, такое решение было принято в связи с тем, что на этих сервисах были размещены фотографии турецкого прокурора, взятого на прошлой неделе в заложники боевиками. Ожидается, что местные провайдеры полностью перекроют доступ к Twitter и YouTube в ближайшее время, передает Русская служба Би-Би-Си.

Первоначально власти Турции планировали также заблокировать доступ к социальной сети Facebook, однако затем отказались от этого шага, так как представители соцсети оперативно удалили спорные снимки. Всего за их публикацию в стране были заблокированы более 150 сайтов.

Сотрудника стамбульской прокуратуры Селима Кираза 31 марта прямо в зале суда взяли в заложники боевики группировки "Революционная народно-освободительная партия". Турецкие силовики сумели освободить прокурора, однако он скончался от полученных ранений.

Как ранее сообщал УНИАН, Турция уже блокировала Twitter и YouTube в марте 2014 года. Это произошло после публикации аудиозаписей, которые якобы доказывали факты коррупции в ближайшем окружении бывшего премьер-министра, а ныне - президента страны, Тайипа Эрдогана. Международная общественность подвергла блокировку соцсетей жесткой критике.