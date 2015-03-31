В Турции полиция штурмовала суд: террористы убиты, заложник ранен (фоторепортаж)

Турецкая полиция пошла на штурм суда в Стамбуле, в котором террористы из левой радикальной группировки удерживали в заложниках прокурора Мехмета Селима Кираза, сообщает ТСН со ссылкой на Daily Sabah.

В результате штурма двое радикалов были убиты, а прокурор получил тяжелые ранения и был доставлен в больницу. Полиция начала операцию около 21.00 по местному времени сразу после того, как в здании суда раздались выстрелы.

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До этого между полицией и нападавшими продолжались шестичасовые переговоры, которые закончились ничем.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время своего визита в Румынию заявил, что прокурор получил два выстрела в голову и три в тело. Его состояние критическое.

Также турецкий президент отметил, что террористы вошли в суд в адвокатских мантиях.

Напомним, прокурор Мехмет Селим Кираза занимается делом гибели 14-летнего подростка Беркина Элвана, который умер во время антиправительственных протестов в 2013 году. Парень попал под обстрел газовыми гранатами. Вооруженные радикалы требовали арестовать виновного в убийстве.