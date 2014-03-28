Турция заблокировала доступ к YouTube

На официальном сайте управления в разделе проверки статуса ресурса YouTube.com подчеркивается, что доступ к нему закрыт, передает ИТАР-ТАСС.

Ограничение доступа к Twitter было введено на основании ряда судебных решений и запросов прокуратуры Турции.

В частности, одно из решений касалось аккаунта oyyokhirsiza (тур. - "не голосовать за вора"), через который распространялась информация, нарушающая, по мнению суда, права экс-министра транспорта Бинали Йилдырыма.

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Twitter оспорил решение в суде

27 марта мировой суд Стамбула отказал в удовлетворении ходатайства, поданного руководством Twitter, с требованием снятия запрета на доступ к сервису микроблогов. Иск Twitter направлен на изучение в суд высшей инстанции.

Несмотря на блокировку, турецкие пользователи Twitter, составляющие около 15 млн человек, все равно могли пользоваться сервисом. В Турции произошел бум загрузок специального программного обеспечения для стационарных и мобильных устройств, которое позволяет подключаться к Twitter в обход серверов провайдеров.