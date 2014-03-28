В ООН обеспокоены блокированием YouTube и Twitter в Турции

Группа независимых экспертов ООН выразила обеспокоенность в связи с действиями турецких властей по блокированию доступа к интернет-сервисам YouTube и Twitter, сообщает Радио Свобода.

В обнародованном сегодня заявлении специальный докладчик ООН по вопросу о праве на свободу мысли Франк Ла Рю сказал, что «ограничения на свободу искать, получать и распространять информацию должны соответствовать строгим требованиям необходимости и пропорциональности».

Читайте такжеТурция заблокировала доступ к YouTube

Специальный докладчик по вопросу о положении правозащитников Маргарет Секаггия отметила ключевую роль социальных медиа в наблюдении за предстоящими выборами в Турции. Эксперты выразили готовность сотрудничать с турецкими властями.

Турецкая власть заявила в четверг, что приняла меры для блокирования доступа к YouTube внутри страны. На прошлой неделе власти заблокировали доступ к Twitter.