К Земле приближается огромный астероид размером с Эмпайр-Стейт-Билдинг

Объект приблизится к нашей планете на 8 млн км.

В субботу, 10 августа, мимо земли пролетит астероид 2006 QQ23, который больше, чем известный нью-йоркский небоскреб Эмпайр-Стейт-Билдинг.

Об этом сообщает ТСН со ссылкой на CNN.

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Астероид 2006 QQ23 имеет размер - 569 метров и приблизится к Земле на расстояние около 8 миллионов километров. Впрочем, ученые заявляют, что с Землей он разминется и не окажет губительного влияния.

В частности, специалисты из Управления координации планетарной обороны NASA Линдли Джонсон и Келли Фаст говорят, что ежегодно около шести космических объектов размером с Астероид 2006 QQ23 проходят мимо Земли, что делает этот близкий подход привычным явлением. В NASA отмечают, в случае, если какой-то объект размером с Asteroid 2006 QQ23 упадет на Землю, это может привести к опустошению территории штата. Но, по словам Джонсон, последствия редки и могут происходить один раз в два-три века. И NASA имеет технологию, чтобы находить и отслеживать такие астероиды, когда они будут близко проходить мимо Земли.

Кроме того, ученые утверждают, что вокруг Солнца вращается почти 900 астероидов, которые имеют размер больше, чем в 2006 QQ23. И чем размер астероида меньше, тем чаще он приближается к Земле.