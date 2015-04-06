Течение Гольфстрима ослабилось: Европе грозит похолодание

Из-за этого замедляется Гольфстрим, несущий теплые воды Атлантики на север Европы, обеспечивая тем самым мягкий климат в прибрежных странах, пишет Наша Планета.

Из-за повышения температуры воздуха в последние 20 лет таяние льдов стремительно ускоряется. Сейчас в Гренландии намного теплее — примерно так же, как было 860 лет назад во время Средневекового теплого периода. Таким образом, к концу XX века скорость течения замедлилась чуть ли не на 20 процентов.

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Международная группа геологов, океанологов и метеорологов из Потcдамского института исследований влияния на изменение климата (Германия), считает, что это может грозить похолоданием в Европе и повышением уровня моря в Америке. Однако ведущий автор исследования предостерегает от панических выводов. По его словам, в ближайшие двадцать лет Европа точно не замерзнет.Неоднородная температура и соленость воды в океане ведут к перепадам плотности водных потоков. Их изменение слишком длительный процесс, который жители Европы ощутят еще не скоро.