Интернет-аналитик заявил о существовании в Twitter около 20 тысяч "кремлеботов"

Интернет-аналитик Лоренс Александер заявил о существовании в сети Twitter около 20 тысяч аккаунтов, продвигающих «прокремлевскую» повестку.

Об этом говорится в его исследовании о связях и профилях Twitter-аккаунтов, распространявших «прокремлевскую» информационную повестку, или так называемых «кремлеботов», опубликованном на сайте Global Voices, передают «Ведомости».

Отмечается, что отправной точкой исследования послужил набор аккаунтов, через несколько часов после убийства Бориса Немцова 27 февраля разместивших идентичную фразу – о том, что Немцова убили украинцы.

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Исследовав социальные связи всех таких аккаунтов, исследователь выяснил, что 2900 из них – тесно связанная группа, топология которой резко отличается от естественной (случайной выборки аккаунтов). Кроме того, 87% профилей не имели информации о часовом поясе и 92% не имели любимых твиттеров. Для «человеческой» сети соответствующие показатели – 51 и 15%.

Ту же методику Александер применил к еще четырем фразам, которые пользователи рунета определили как исходящие от «кремлеботов», - о «Новой газете», боях под Мариуполем, начале «большой войны» - и попавшему в поток по ошибке сообщению о сбое RSS.

Из четырех групп оказалось возможным выделить 17 590 "социально изолированных" аккаунтов, в 93% профилей которых не было информации о местоположении, в 96% не было часового пояса и в 97% - любимых твиттеров. Кроме того, хотя аккаунты всех четырех групп были выделены по независимым признакам, все они оказались тесно связаны друг с другом. Несмотря на то что в среднем каждый такой аккаунт произвел 2830 сообщений, они практически никогда не взаимодействовали с другими аккаунтами через механизмы @replies или @mentions.

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«Эта картина сильнейшим образом отличается от рандомизированной контрольной выборки: финальная выборка вообще не содержала изолированных групп. Она соответствует гипотезе, что это боты, созданные общим агентом, и комплекс улик четко указывает на Москву», - пишет исследователь.

Александер обещает вскоре опубликовать вторую часть исследования, в которой он проанализирует даты создания аккаунтов и изучит их корреляцию с политическими событиями в России и в Украине.