В работе Instagram произошел глобальный сбой
20:57, 19 июля 2019Наука и IT
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Уточняется, что наибольшее количество поступивших жалоб связано с плохим обновлением ленты новостей.
Иллюстрация / REUTERS
В работе соцсети Instagram произошел глобальный сбой. Об этом сообщает Downdetector.
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Как отмечается, пользователи по всему миру сообщили о неудобствах, которые связаны с входом в приложение, а также съемками сторис.
Уточняется, что наибольшее количество поступивших жалоб связано с плохим обновлением ленты новостей.
Причем больше всего на сбои пожаловались жители Нью-Йорка, Торонто и Лондона.
Как сообщал УНИАН, ранее Instagram перестал показывать лайки.
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