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В работе Instagram произошел глобальный сбой

20:57, 19 июля 2019
Наука и IT
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Иллюстрация / REUTERS

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Как отмечается, пользователи по всему миру сообщили о неудобствах, которые связаны с входом в приложение, а также съемками сторис.

Уточняется, что наибольшее количество поступивших жалоб связано с плохим обновлением ленты новостей.

Причем больше всего на сбои пожаловались жители Нью-Йорка, Торонто и Лондона.

Как сообщал УНИАН, ранее Instagram перестал показывать лайки.

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Теги: #мессенджер Instagram