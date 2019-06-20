Блогерша из Швеции переделала электрокар Tesla в легковой грузовик (видео)
11:47, 20 июня 2019Наука и IT
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Помогли женщине профессионалы - автомеханики, которые специализируются на электрокарах.
За основу новой машины женщина взяла седан Model 3 / скриншот
Видеоблогерша из Швеции опередила Илона Маска, который анонсировал выпуск легкового электрогрузовика, и переработала автомобиль Tesla в легковой грузовик.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Помогли ей профессионалы - автомеханики, которые специализируются на электрокарах.
За основу они взяли седан Model 3. Мастера срезали крышу, заднюю часть и поставили багажник из сваренных стальных труб. Также закрепили прожекторы.
Новый автомобиль в переводе с английского она назвала «Грузожесла», соединив слова: грузовик и Tesla.
Блогерша из Швеции создала из электрокара Tesla легковой грузовик
Как сообщал УНИАН, концерн General Motors намерен возродить марку Hummer, чтобы выпускать под этим брендом электромобили.
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