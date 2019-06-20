Блогерша из Швеции переделала электрокар Tesla в легковой грузовик (видео)

Помогли женщине профессионалы - автомеханики, которые специализируются на электрокарах.

Видеоблогерша из Швеции опередила Илона Маска, который анонсировал выпуск легкового электрогрузовика, и переработала автомобиль Tesla в легковой грузовик.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Помогли ей профессионалы - автомеханики, которые специализируются на электрокарах.

За основу они взяли седан Model 3. Мастера срезали крышу, заднюю часть и поставили багажник из сваренных стальных труб. Также закрепили прожекторы.

Новый автомобиль в переводе с английского она назвала «Грузожесла», соединив слова: грузовик и Tesla.

Как сообщал УНИАН, концерн General Motors намерен возродить марку Hummer, чтобы выпускать под этим брендом электромобили.