General Motors может возродить Hummer, сделав его электрическим
19:12, 18 июня 2019Транспорт
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Компания изучает возможность создания полноразмерных пикапов и внедорожников с электромоторами под маркой Hummer.
Иллюстрация REUTERS
Концерн General Motors намерен возродить марку Hummer, чтобы выпускать под этим брендом электромобили.
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Об этом сообщает Bloomberg.
По информации издания, компания изучает возможность создания полноразмерных пикапов и внедорожников с электромоторами под маркой Hummer.
Технически машины будут повторять электромобили других брендов, входящих в концерн GM, но при этом получат особый дизайн в стиле прежних моделей Hummer.
Напомним, марка Hummer существовал с 1992 по 2010 год и выпускала внедорожники и пикапы с двигателями внутреннего сгорания.
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