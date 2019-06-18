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General Motors может возродить Hummer, сделав его электрическим

19:12, 18 июня 2019
Транспорт
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Иллюстрация REUTERS

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Об этом сообщает Bloomberg.

По информации издания, компания изучает возможность создания полноразмерных пикапов и внедорожников с электромоторами под маркой Hummer.

Технически машины будут повторять электромобили других брендов, входящих в концерн GM, но при этом получат особый дизайн в стиле прежних моделей Hummer.

Напомним, марка Hummer существовал с 1992 по 2010 год и выпускала внедорожники и пикапы с двигателями внутреннего сгорания.

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Теги: #электромобиль#General Motors