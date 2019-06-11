В NASA успешно испытали "живучесть" вертолета для Марса

В ближайшие два года он может стать первым аппаратом, который совершит полет в атмосфере другой планеты.

В следующем году NASA запустит новую миссию на Марс, в рамках которой d направлении красной планеты взлетит ракета United Launch Alliance Atlas V с марсоходом на борту. Однако, он будет не единственным аппаратом в полезном грузе.

Миссия также доставит прототип вертолета для Марса, созданного учеными NASA. Как пишет Newsweek, это уникальный автономный аппарат, разработанный для того, чтобы продемонстрировать возможность контролируемого полета с помощью двигателя на других планетах. Теперь в американском агентстве сообщили, что вертолет вошел в завершающую фазу разработки, выдержав целый ряд проверок и испытаний.

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Летать на вертолете в тонкой марсианской атмосфере, чья плотность составляет всего 1% от земного, - это большой вызов для инженеров. Но теоретически, если машина будет достаточно легкая, а пропеллер будет достаточно быстро вращаться, тогда это вполне возможно.

Нынешняя разработка - это результат длительного процесса, в ходе которого были созданы многочисленные прототипы. Теперь ученые надеются, что марсианский вертолет станет первым аппаратом тяжелее воздуха, который совершит полет на Марсе, когда миссия достигнет его в 2021 году.

Последние тесты прошли в Денвере. Там команда разработчиков проверила работу системы доставки, которая будет установлена на наземном марсоходе. Этот же марсоход вывезет летательный аппарат на поверхность соседней планеты.

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Инженеры подвергли вертолет и систему доставки таким вибрациям, которые им придется пройти во время полета на Марс. Кроме того они погрузили аппараты в критически низкие температуры на уровне -128 градусов по Цельсию, чтобы проверить, что они смогут пережить такие суровые условия.

Все эти последние проверки состоялись после успешного полета марсианского вертолета внутри симуляции марсианской среды. Для проверки была создана соответствующая гравитации и атмосферные условия.