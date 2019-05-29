Ученые нашли планету в очень неожиданном месте

По их словам, в такой точке даже теоретически не могло быть столь крупного космического объекта.

Астрономы обнаружили «забытую», в три раза большую за Землю планету на таком расстоянии от одной из звезд, где теоретически она не могла даже существовать. Планета имеет радиус на 20% меньше, чем у Нептуна. А ее масса в 20 раз превышает земную. Уникальность в том, что ее орбита настолько близко расположена к звезде, что год длится всего лишь 1,3 дня.

Об этом пишет Newsweek, добавляя, что из-за такой близости температура на планете достигает тысячи градусов по Цельсию. Но несмотря на это, она все равно сохраняет собственную атмосферу. Планета официально называется NGTS-4b. Она первая в своем роде. Ведь до сих пор ученые никогда не видели таких больших объектов в районе, который они называют «пустыней Нептуна».

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Это район, расположенный в непосредственной близости к звезде, где никогда не возникали планеты размером с Нептун. Обычно радиационное излучение в этой зоне настолько высокое, что любой газ в атмосфере планеты просто испаряется, оставляя лишь скалистое ядро. Однако, NGTS-4b разрушила эту тенденцию.

Ученые видят два объяснения выживания планеты в «пустыне Нептуна». Или она только недавно оказалась на орбите вплотную к звезде (где-то на протяжении последнего миллиона лет), или ее атмосфера настолько велика, что она до сих пор испаряется.