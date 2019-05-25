Умер нобелевский лауреат с украинскими корнями, сделавший одно из важнейших открытий в физике

Гелл-Манн открыл самую маленькую известную фундаментальную частицу - кварк.

В США на 90-м году жизни скончался нобелевский лауреат по физике Марри Гелл-Манн.

Об это сообщили на странице независимого исследовательского центра Институт Санта-Фе в Twitter.

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Марри Гелл-Манн родился в 1929 году в еврейской семье эмигрантов из Черновцов. В возрасте 15 лет поступил в одно из самых престижных высших учебных заведений США - Йельский университет. Также окончил Массачусетский технологический институт.

В 1969 году получил Нобелевскую премию по физике за создание системы классификации элементарных частиц. Гелл-Манн открыл самую маленькую известную фундаментальную частицу - кварк, название для которой он взял из романа "Поминки по Финнигану" Джеймса Джойса.

Как сообщал УНИАН, 15 апреля в Нью-Йорке в возрасте 93 лет умер американский нейробиолог Пол Грингард, лауреат Нобелевской премии по медицине.