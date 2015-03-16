Роскосмос и NASA подпишут контракт о доставке астронавтов на МКС "Союзами"

"Роскосмос и НАСА подписали соглашение о доставке космонавтов на борт МКС на 2017 год. Подписание аналогичного договора на 2018 год планируется осенью текущего года", - сообщили в космическом агентстве.

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Ранее сообщалось о планах американцев закупить для полетов астронавтов на МКС в 2018 году шесть мест на "Союзах", пишет ТАСС.

Как отмечается в сообщении НАСА, размещенном на сайте американских государственных закупок, агентство намерено заключить соответствующий контракт с Рокосмосом, который также обеспечит возвращение экипажей на Землю весной 2019 года.

Сейчас международные экипажи попадают на МКС только российскими "Союзами", причем контракт между НАСА и Роскосмосом рассчитан до конца 2017 года. По данным американских СМИ, одно место на борту российского корабля обходится Соединенным Штатам в 76 млн долларов.