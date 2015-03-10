NASA показало "танец" орбитальных спутников вокруг Земли (видео)

Об этом сообщает Новое Время со ссылкой на Daily Mail.

В агентстве уточнили, что старая система спутников, которая сейчас включает в себя модули LandSat‑7 и LandSat‑8, начала выводиться в космос NASA еще в 1972 году. Команда сателлитов занимается измерением уровеня осадков, солнечной радиации, высотой уровня моря и получение другим данных о природе и климате.

Читайте такжеСША запустили ракету-носитель Atlas 5 с военным спутником связи

Некоторые из спутников летают на достаточно близком расстоянии. Дистанция между CloudSat и Calipso достигает 93 км, вместе со спутниками Aqua и Aura они создают систему из 15 датчиков, которая функционирует как согласованный прибор.

Новейшим показанным на анимации спутником является SMAP (Soil Moisture Active-Passive), который создали для измерения влажности почв с высокой точностью. Он был выведен на орбиту 31 января 2015 года.