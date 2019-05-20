Что-то сделало огромную дыру в галактике Млечный Путь и ученые не знают, что именно

Гипотетически подобные изменения в галактическом ландшафте могла создать очень массивная черная дыра, но ее там нет.

Что-то неизвестное создало дыру в части ореола Млечного Пути. Странная «темная подструктура» была обнаружена во время наблюдений в рамках проекта Gaia, цель которого составить наиболее точную 3D-карту нашей галактики. Ученый из Гарвардского университета Ана Бонака заметила волнение в приливном потоке.

Как сообщает Newsweek, она обратила внимание на приливные потоки, созданные звездами, которые выходят из шаровых скоплений. Обычно их можно найти на краю галактики. Этот звездный ореол Млечного Пути заполнен подобными приливными потоками. Если ничто их не беспокоит, потоки почти равномерные с точки зрения своей плотности. Однако, Бонака заметила, что в одном из мест появилась дыра.

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«Небесная морфология указывает на недавнее тесное взаимодействие с массивным и плотным нарушителем спокойствия», - говорится в отчете ученого.

Но что именно это был за «нарушитель», никто пока сказать не может.

«Это плотный сгусток чего-то», - сказала Бонака.

Телескоп не смог найти источник, который мог вызвать дыру в Млечном Пути. Что же это могло быть? Поскольку дыра огромная, то и ее причина должна быть соответствующей.

«Это нечто в разы массивнее, чем звезда. Что-то, чья масса превышает массу Солнца в миллион раз. Однако, там нет таких звезд. Поэтому мы можем отбросить такую версию. И если бы это была черная дыра, она должна была бы принадлежать к классу супрессивных вроде той, которая расположена в центре нашей галактики», - пояснила она.

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Однако, проблема в том, что на существование супрессивной черной дыры на окраине Млечного Пути тоже ничего не указывает. На данный момент наблюдения не выявили никаких крупных объектов из материи, которые светится или отражают свет. Поэтому Бонака допускает, что «нарушитель» может состоять из темной материи.