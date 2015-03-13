Ученые опознали древнейшие украшения в мире

О новом свидетельстве высокоразвитой культуры неандертальцев сообщает Лента.ру со ссылкой на журнал PLoS One.

Восемь когтей орлана-белохвоста были найдены более 100 лет назад на стоянке неандертальцев в окрестностях хорватского города Крапина. В 2013 году ученые из Хорватии и США тщательно изучили артефакты (найденные в запасниках загребского Музея естественной истории) и выяснили, что все они были отполированы. На четырех когтях также обнаружили надрезы. Эти зазубрины говорят о том, что когти (и часть костей, к которым они крепились) были вырваны из орлиных лап, а затем надеты на веревку или сухожилие. Так из них сделали браслет или ожерелье, считают ученые.

Это древнейшие украшения в мировой палеонтологической летописи. То, что они были созданы за 80 тысяч лет до появления на континенте предков современного человека, однозначно указывает на наличие культуры у неандертальцев, их способности к символическому мышлению.

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«Исследование сообщает нам два важных факта об умственных способностях неандертальцев. Во-первых, они изготавливали символические объекты по тем же принципам, что и мы. Во-вторых, — и это гораздо важнее, — умели делать это в полной изоляции от кроманьонцев. Похожие когти, найденные во Франции и датируемые 35 тысячами лет, часто приводят в пример того, как неандертальцы нам подражали. Но время и место артефактов из Крапины свидетельствуют в пользу самостоятельного культурного прогресса палеоантропов», — рассказал профессор Саймон Андердаун (Simon Underdown) в своем комментарии к статье.

До последнего открытия древнейшими украшениями в мире считались ракушки возрастом 100 тысяч лет, найденные в Израиле. Из них, вероятно, делали бусы, но владели этим навыком уже кроманьонцы (современные люди).