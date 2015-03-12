Ученые нашли на спутнике Юпитера воду, океан по объему превышает земной

Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на Франс Пресс.

"Наблюдения телескопа Hubble подтверждают наличие соленого, электропроводящего океана под твердым слоем на Ганимеде", — заявила агентству исполнительный вице-президент Ассоциации университетов-исследователей астрономии Хайди Хаммель.

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Такое открытие позволяет предположить наличие жизни на спутнике Юпитера.

Океан в 10 раз глубже океанов на Земле и располагается под 150-километровым слоем, состоящим в основном изо льда. О температуре воды в нем известно лишь только то, что она достаточно теплая для поддержания воды в жидком состоянии.