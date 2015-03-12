Ученые нашли на спутнике Юпитера воду, океан по объему превышает земной
20:29, 12 марта 2015Наука и IT
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Исследователи подтвердили наличие подводного океана на самом большом спутнике Солнечной системы Ганимеде, объемы воды на нем превосходят земные.
Океан в 10 раз глубже океанов на Земле
Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на Франс Пресс.
"Наблюдения телескопа Hubble подтверждают наличие соленого, электропроводящего океана под твердым слоем на Ганимеде", — заявила агентству исполнительный вице-президент Ассоциации университетов-исследователей астрономии Хайди Хаммель.
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Такое открытие позволяет предположить наличие жизни на спутнике Юпитера.
Океан в 10 раз глубже океанов на Земле и располагается под 150-километровым слоем, состоящим в основном изо льда. О температуре воды в нем известно лишь только то, что она достаточно теплая для поддержания воды в жидком состоянии.
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