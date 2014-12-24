BBC: Телескоп NASA сделал уникальные снимки (фото)

Ядерный спектроскопический телескоп НАСА, известный как Nustar, внимательнее "присмотрелся" к ближайшей к Земле звезде и сделал уникальные снимки Солнца, сообщает BBC Украина.

Сначала разработчики телескопа не планировали использовать его для наблюдения за Солнцем.

Он задумывался для большей миссии - изучение далеких галактик и черных дыр.

Но сделанные аппаратом снимки доказывают, что Nustar (Nuclear Spectroscopic Telescope Array) способен справиться и с более легким заданием.

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Ядерный спектроскопический телескоп Nustar вывели на орбиту в 2012 году с целью изучения дальнего космоса с помощью жестких рентгеновских лучей.

Ученые надеются, что сверхвысокая чувствительность Nustar позволит найти ответы на вопросы, которые не дают им покоя.

Например, существуют ли "нановспышки" - уменьшенные копии гигантских солнечных вспышек.

Если телескоп докажет их существование, это позволит объяснить, почему внешняя атмосфера Солнца гораздо горячее, чем его поверхность. Ученые пытаются разгадать этот феномен уже много десятилетий.