BBC: Телескоп NASA сделал уникальные снимки (фото)
Ученые надеются, что сверхвысокая чувствительность Nustar позволит найти ответы на вопросы, которые не дают им покоя.
Ядерный спектроскопический телескоп НАСА, известный как Nustar, внимательнее "присмотрелся" к ближайшей к Земле звезде и сделал уникальные снимки Солнца, сообщает BBC Украина.
Сначала разработчики телескопа не планировали использовать его для наблюдения за Солнцем.
Он задумывался для большей миссии - изучение далеких галактик и черных дыр.
Но сделанные аппаратом снимки доказывают, что Nustar (Nuclear Spectroscopic Telescope Array) способен справиться и с более легким заданием.
Читайте такжеНАСА обнаружило на Марсе признаки жизни
Ядерный спектроскопический телескоп Nustar вывели на орбиту в 2012 году с целью изучения дальнего космоса с помощью жестких рентгеновских лучей.
Ученые надеются, что сверхвысокая чувствительность Nustar позволит найти ответы на вопросы, которые не дают им покоя.
Например, существуют ли "нановспышки" - уменьшенные копии гигантских солнечных вспышек.
Если телескоп докажет их существование, это позволит объяснить, почему внешняя атмосфера Солнца гораздо горячее, чем его поверхность. Ученые пытаются разгадать этот феномен уже много десятилетий.