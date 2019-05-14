В WhatsApp обнаружена серьезная уязвимость, из-за которой в телефон попадала шпионская программа

Вредоносная программа позволяла отслеживать передвижения человека с помощью камеры и микрофона его смартфона.

Серьезная уязвимость в WhatsApp позволяла хакерам устанавливать на телефонах вредоносную программу для слежки за пользователями, признал владелец одного из самых популярных мессенджеров Facebook.

Читайте такжеМасштабное обновление Цукерберга: стало известно, как изменятся Facebook, Instagram и WhatsApp

Брешь в системе безопасности обнаружил сам WhatsApp около 10 дней назад, после чего компания проинформировала американские правоохранительные органы и экспертов по безопасности, передает Би-би-си.

Суть атаки заключалась в следующем: на телефон пользователя отправлялся голосовой звонок. Даже если пользователь звонок не принимал, на телефон жертвы все равно устанавливалась вредоносная программа, позволяющая отслеживать передвижение владельца с помощью камеры и микрофона смартфона. Сама информация о звонке могла и вовсе исчезнуть из памяти устройства, пишет британская Financial Times, первая сообщившая об уязвимости мессенджера.

WhatsApp исправила уязвимость и рекомендовала всем пользователям обновить приложение до последней версии.

Как пишет FT, последнюю уязвимость эксперты по безопасности WhatsApp обнаружили в воскресенье, когда вирусную программу попытались установить на телефон находящегося в Британии правозащитника.

По информации канадской НКО The Citizen Lab, воскресная атака связана с той же уязвимостью, которую пытаются устранить в WhatsApp.

По информации Financial Times, шпионскую программу разработала израильская фирма NSO Group, которую иногда называют "торговцами кибероружием". В основном свою продукцию фирма продает западным и ближневосточным спецслужбам и правительствам.

Главный продукт израильской NSO - шпионская программа Pegasus, которая может незаметно для жертвы атаки читать его SMS и электронную почту, включить микрофон и камеру телефона, узнавать местоположение пользователя, копировать персональные данные.

Как заявили в самой израильской компании, программное обеспечение предоставляется "только авторизированным государственным агентствам исключительно для расследования преступлений и борьбы с терроризмом".

В NSO уточнили, что проведут расследование возможного злоупотребления ПО и в случае необходимости могут рассмотреть возможность сворачивания программы.

По последней оценке Facebook, WhatsApp пользуются полтора миллиарда человек по всему миру. В WhatsApp заявили, что проводят расследование и пока не знают, сколько человек пострадало из-за уязвимости, и что скорее всего речь идет о целевых атаках на конкретных людей.