"Стоп фейк": в WhatsApp теперь невозможно отправлять более пяти одинаковых сообщений

До этого одно и то же сообщение можно было отправить 20 пользователям.

Популярный мессенджер WhatsApp ограничил возможность для пользователей пересылать сообщения более чем пяти лицам или группам.

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Эти новые правила были введены для борьбы с распространением дезинформации, сообщает The Guardian со ссылкой на вице-президента компании по вопросам политики и коммуникаций Викторию Гранд, передает ТСН.

До этого одно и то же сообщение можно было отправлять до 20 раз.

Ограничение до пяти получателей сначала было введено в Индии в июле 2018 года после того, как WhatsApp обвинили в распространении фейковых новостей, которые повлекли за собой серию убийств. Тогда мессенджер признал эксперимент с ограничением успешным.