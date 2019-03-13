Стоп-фейк: WhatsApp работает над функцией поиска по картинкам

Функция пока недоступна, от компании комментариев пока не поступало.

Принадлежащий Facebook мессенджер WhatsApp разрабатывает новую функцию приложения, которая позволит определить, реальная картинка или это фейк.

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Один из пользователей приложения заметил в коде обновления 2.19.73 функцию «поиска по картинке», которая позволит пользователю найти похожие изображения в Google, чтобы понять, правдивы они или нет, передает kommersant.

Функция пока недоступна, от компании комментариев пока не поступало.

WhatsApp постоянно борется с фейковыми новостями, так 6 февраля компания заявила, что удаляет свыше 2 млн аккаунтов ежемесячно для борьбы с поддельными новостями.