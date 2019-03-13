Стоп-фейк: WhatsApp работает над функцией поиска по картинкам
16:25, 13 марта 2019Наука и IT
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Функция пока недоступна, от компании комментариев пока не поступало.
Иллюстрация / REUTERS
Принадлежащий Facebook мессенджер WhatsApp разрабатывает новую функцию приложения, которая позволит определить, реальная картинка или это фейк.
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Один из пользователей приложения заметил в коде обновления 2.19.73 функцию «поиска по картинке», которая позволит пользователю найти похожие изображения в Google, чтобы понять, правдивы они или нет, передает kommersant.
Функция пока недоступна, от компании комментариев пока не поступало.
WhatsApp постоянно борется с фейковыми новостями, так 6 февраля компания заявила, что удаляет свыше 2 млн аккаунтов ежемесячно для борьбы с поддельными новостями.
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