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Стоп-фейк: WhatsApp работает над функцией поиска по картинкам

16:25, 13 марта 2019
Наука и IT
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Иллюстрация / REUTERS

Принадлежащий Facebook мессенджер WhatsApp разрабатывает новую функцию приложения, которая позволит определить, реальная картинка или это фейк.

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Один из пользователей приложения заметил в коде обновления 2.19.73 функцию «поиска по картинке», которая позволит пользователю найти похожие изображения в Google, чтобы понять, правдивы они или нет, передает kommersant.

Функция пока недоступна, от компании комментариев пока не поступало.

WhatsApp постоянно борется с фейковыми новостями, так 6 февраля компания заявила, что удаляет свыше 2 млн аккаунтов ежемесячно для борьбы с поддельными новостями.

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Теги: #WhatsApp#фейковые новости