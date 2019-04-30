Ученые исследуют ДНК Леонардо Да Винчи, чтобы обнаружить его потомков

Такое исследование стало возможным после обнаружения образца волос выдающегося художника в частной коллекции.

Два эксперта из Италии собираются провести исследования ДНК пряди волос, некогда принадлежавший выдающемуся художнику Леонардо Да Винчи. Образец был обнаружен в частной коллекции в США.

Как пишет The Guardian, находку также покажут всем желающим впервые в истории в музее Ideale Leonardo da Vinci в городе Винчи в Тоскане, где он родился. Выставка будет открыта 2 мая по случаю 500-летия со дня его смерти.

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"За Атлантическим океаном мы нашли прядь волос с исторической отметкой "Les Cheveux de Leonardo da Vinci". Эта удивительная реликвия позволит нам продвинуться вперед в исследовании ДНК Да Винчи", - заявили директор музея Алессандро Веццоси и президент фонда Leonardo da Vinci Heritage Foundation Агнес Сабато.

В 2016 году они заявили, что проследили непрерывную родословную от брата Леонардо Да Винчи по имени Доменико до 35 мужчин, которые, вероятно, его современные потомки. Большинство из них живут в Тоскане. Теперь исследователи хотят сравнить ДНК из волос художника с материалом его гипотетических потомков, а также с остатками в его могиле.