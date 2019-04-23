Ученые создали полусинтетические клетки человека

Исследователи добавили в человеческие клетки молекулы, которые способствуют образованию кислородных радикалов и других реактивных веществ в присутствии света.

Ученые Эдинбургского университета в Шотландии разработали способ создания синтетических биополимеров внутри живой клетки.

Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

Исследователи добавили в человеческие клетки молекулы, которые способствуют образованию кислородных радикалов и других реактивных веществ в присутствии света. Кроме того, внутрь клеточных культур были доставлены биологически совместимые мономеры. После этого на культуры воздействовали ультрафиолетовым излучением, что повлекло за собой образование свободных радикалов. Последние реагировали с мономерами и «сшивали» из них полимер.

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Ученые отмечают, что некоторые из полимеров были флуоресцентными, формировали наночастицы и даже меняли поведение и движение клеток. По мнению исследователей, результаты работы помогут развить новую область химической биологии. Кроме того, они планируют детально изучить влияние полимеров на клеточные культуры.