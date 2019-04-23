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Ученые создали полусинтетические клетки человека

03:14, 23 апреля 2019
Наука и IT
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Внутрь клеточных культур были доставлены биологически совместимые мономеры / фото CC0 Public Domain

Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

Исследователи добавили в человеческие клетки молекулы, которые способствуют образованию кислородных радикалов и других реактивных веществ в присутствии света. Кроме того, внутрь клеточных культур были доставлены биологически совместимые мономеры. После этого на культуры воздействовали ультрафиолетовым излучением, что повлекло за собой образование свободных радикалов. Последние реагировали с мономерами и «сшивали» из них полимер.

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Ученые отмечают, что некоторые из полимеров были флуоресцентными, формировали наночастицы и даже меняли поведение и движение клеток. По мнению исследователей, результаты работы помогут развить новую область химической биологии. Кроме того, они планируют детально изучить влияние полимеров на клеточные культуры.

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Теги: #стволовые клетки