Ученые готовятся показать первое в истории фото черной дыры

Скорее всего, речь идет о снимке супермассивной черной дыры в центре нашей галактики.

В 2017 году ученые запустили миссию, целью которой были сделать первое фото горизонта событий черной дыры. Более 10 дней команда наблюдала за Стрельцом А в центре галактики Млечный путь. Для этого исследователи объединили в сплошную сеть буквально все мощные телескопы, создав таким образом огромный телескоп размером с Землю.

За период наблюдения, как пишет Newsweek, команда «Телескоп горизонта событий» (EHT) собрала петабайт данных. Их передали двум исследовательским инстанциям: Хейстакской обсерватории Массачусетского технологического института и Институту радиоастрономии Макса Планка в Германии. После этого данные обрабатывали с помощью суперкомпьютеров.

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Теперь, как заявили в Европейской южной обсерватории и Национальном фонде науки США, ученые готовятся «представить новаторский результат работы EHT». Дальнейшие детали пока неизвестны. Пресс-конференцию по поводу попытки сделать первый в мире снимок черной дыры будут производить в США, Чили, Бельгии, Испании, Японии, Китае и на Тайване одновременно.

Если у ученых действительно появится реальный снимок черной дыры, они смогут лучше понять природу таких космических тел, а также проверить общую теорию относительности, теории квантовой механики и тому подобное.

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«Горизонт событий – это лучшая лаборатория, в которой мы можем изучить законы физики в таких точках. Эти наблюдения позволят нам отсортировать все самые безумные теории о черных дырах. А их немало. Благодаря данным с этого проекта мы сможем узнать то о черных дырах, чего мы не знали никогда», - сказал участник EHT Нараянан Гопал.