Астрономы обнаружили огромную черную дыру, которая по массе обогнала Солнце в 12 млрд раз

Масса черной дыры в 12 миллиардов раз превосходит массу Солнца, а количество энергии, которое забирает квазар, в квадриллион раз больше солнечной. Об открытии сообщает Lenta.ru со ссылкой на журнал Nature.

Квазар SDSS J0100+2802 располагается на расстоянии 12,8 миллиардов световых лет от Земли, за пределами наблюдаемой Вселенной. Объект образовался в эпоху, наступившую всего через 900 миллионов лет после предполагаемого Большого взрыва.

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Свет в 420 триллионов раз ярче солнечного, и в семь раз — самого далекого квазара из известных астрономам. Масса его черной дыры в 12 миллиардов раза больше солнечной — это наиболее тяжелая черная дыра среди самых далеких. Больше всего ученых поразили габариты черной дыры: считается, что такие объекты набирают массу долгое время, заглатывая газ и попавшие слишком близко звезды.

Открыли объект на Лицзянском телескопе (китайская провинция Юньань). Результаты исследования прошли проверку также на Магеллановом телескопе (Чили) и обсерватории Джемини (Гавайи).