Xiaomi презентовала смартфон Redmi 7: на что способен «бюджетник» за 105 долларов

Несмотря на стоимость, смартфон основан на современной платформе Snapdragon 632 и обладает емкой батареей.

Китайская компания Xiaomi сегодня презентовала смартфон Redmi 7, стоимость которого в базовой комплектации стартует с суммы в 105 долларов.

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Как сообщает Ixbt.com, несмотря на низкую стоимость, смартфон основан на современной платформе Snapdragon 632.

Дисплей диагональю 6,26 дюйма получил разрешение HD+ и каплевидный вырез под фронтальную камеру с разрешением в 8 Мп. Основная камера смартфона включает два датчика разрешением 12 и 2 Мп.

На высоком уровне должна быть реализована автономность – в телефоне используется аккумулятор ёмкостью 4000 мА·ч.

Из интересных особенностей устройства отметили стекло Gorilla Glass 5 и наличие водоотталкивающего покрытия P2i.

Смартфон будет работать на Android 9.0 Pie с оболочкой MIUI 10. Он также получил дактилоскопический сканер, поддержку двух SIM-карт и 3,5мм разъем для наушников.