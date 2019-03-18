Характеристики смартфона Redmi 7 от Xiaomi «засветились» в сети

Пресс-конференция с аноносом бренда Redmi запланирована на 18 марта.

Китайская компания Xiaomi готовится сегодня официально презентовать под новым брендом смартфон Redmi 7. Тем временем, технические характеристики устройства появились в бенчмарке Geekbench.

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Как сообщает Ixbt.com, в базе данных сервиса аппаратная платформа Redmi 7 определена как MSM8953. То есть, речь идет о процессоре Snapdragon 625.

Подтверждено также наличие 4 ГБ ОЗУ и ОС Android 9.0 Pie. Отмечается, что Geekbench вероятно тестировался топовый вариант Redmi 7, в то время как у базового будет только 2 ГБ ОЗУ, а у «среднего» – 3 ГБ.

Линейка смартфонов Redmi стала у Xiaomi одной из самых популярных. Компания приняла решение выделить Redmi в отдельный бренд.

Пресс-конференция с аноносом бренда Redmi запланирована на 18 марта. На ней должны будут представить Redmi 7 и китайскую версию смартфона Redmi Note 7 Pro. В то же время, сообщается о возможной презентации еще одного неизвестного пока продукта.