Крупный астероид приблизится к Земле ближе, чем Луна

Астероид подойдет к Земле на расстояние 303 733 километра, а наименьшее расстояние от Земли до Луны составляет 357 тысяч километров.

Астероид, ширина которого составляет около 39 метров, на следующей неделе пролетит мимо Земли.

Небесное тело приблизится к нашей планете на расстояние, которое меньше расстояния до Луны на десятки тысяч километров, сообщает Громадське со ссылкой на Сnet.

Отмечается, что размер астероида 2019 EA2 вдвое превышает размер метеора, который упал вблизи российского Челябинска в 2013 году.

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Ожидается, что астероид максимально приблизится к Земле 22 марта, наблюдать за ним можно будет сайте проекта виртуального телескопа.

Астероид подойдет к Земле на расстояние 303 733 километров, а наименьшее расстояние от Земли до Луны составляет 357 тысяч километров.

Издание отмечает, что астероид относится к малым по размеру. Такие типы метеоров проходят мимо нашу планету "достаточно регулярно", одновременно 2019 EA2 подойдет к нашей планете достаточно близко.

Астероид движется со скоростью около 5 километров в секунду, что облегчит наблюдение за ним.

Newly discovered asteroid #2019EA2 (диаметр ~ 30 m) will have a close encounter with Earth on March 22, 2019 at 01:54 UT flying at a distance of 0.80 LD or ~305,000 km / 189,600 miles) https://t.co/1IqpTS5xIrpic.twitter.com/DYLMg0Z82O — Massimo (@Rainmaker1973) March 15, 2019

Ранее УНИАН сообщал, что команда геологов из Университета Канзаса обнаружили под толщей льда в Гренландии гигантский кратер, диаметр которого составляет 30 километров. Он, вероятно, сформировался от столкновения Земли с астероидом примерно 12 тысяч лет назад.