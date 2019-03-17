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Крупный астероид приблизится к Земле ближе, чем Луна

02:14, 17 марта 2019
Наука и IT
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Астероид движется к Земле / иллюстративное изображение / nasa.gov

Небесное тело приблизится к нашей планете на расстояние, которое меньше расстояния до Луны на десятки тысяч километров, сообщает Громадське со ссылкой на Сnet.

Отмечается, что размер астероида 2019 EA2 вдвое превышает размер метеора, который упал вблизи российского Челябинска в 2013 году.

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Ожидается, что астероид максимально приблизится к Земле 22 марта, наблюдать за ним можно будет сайте проекта виртуального телескопа.

Астероид подойдет к Земле на расстояние 303 733 километров, а наименьшее расстояние от Земли до Луны составляет 357 тысяч километров.

Издание отмечает, что астероид относится к малым по размеру. Такие типы метеоров проходят мимо нашу планету "достаточно регулярно", одновременно 2019 EA2 подойдет к нашей планете достаточно близко.

Астероид движется со скоростью около 5 километров в секунду, что облегчит наблюдение за ним.

Ранее УНИАН сообщал, что команда геологов из Университета Канзаса обнаружили под толщей льда в Гренландии гигантский кратер, диаметр которого составляет 30 километров. Он, вероятно, сформировался от столкновения Земли с астероидом примерно 12 тысяч лет назад.

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Теги: #Земля#астероид#Луна