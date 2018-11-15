Подо льдом Гренландии нашли 30-километровый кратер от удара астероида

Гипотетическое космическое тело столкнулось с Землей примерно 12 тысяч лет назад.

Команда геологов из Университета Канзаса обнаружили под толщей льда в Гренландии гигантский кратер, диаметр которого составляет 30 километров. Он, вероятно, сформировалась от столкновения Земли с астероидом примерно 12 тысяч лет назад.

Кратер, как пишет Die Zeit, лежит под толщей льда ледника Гаявата на северо-западе острова. А заметить его удалось лишь благодаря оценке данных NASA. Около 80% Гренландии покрыты ледниковым щитом. Это делает остров хорошим местом для исследования климатических изменений. Собственно, этим исследователи и занимались, наблюдая за процессом таяния и беря образцы почв на анализ.

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Первые признаки того, что подо льдом Гренландии лежит громадный кратер, появились, когда работники одного из проектов NASA собирали данные о региональных климатических изменениях в период между 1996 и 2014 годами. Они при этом использовали различные измерительные приборы, лазерные сканеры и радары собственной разработки. Но только в 2016 году удалось свести данные воедино и заподозрить, что лед скрывает кратер.

Ученый Джон Паден объяснил, что это точно образование, которое появилось в результате столкновения.

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Скорее всего, это был какой-то массивный космический объект, например астероид, который ударился о Землю около 12 тысяч лет назад. Но установить его точный возраст было трудно, поскольку он под ледниковым щитом. И добраться до него невозможно.