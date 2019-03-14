цей матеріал доступний українською

На технической выставке в Лондоне представили бутылку, которая считает сколько воды выпил человек (видео)

13:35, 14 марта 2019
Наука и IT
93 0

Читайте такжеСупрун объяснила важность употребления воды и разрушила один из мифов

Среди экспонатов, например, умная бутылка, которая считает сколько воды выпил человек.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Стоит такая - около 100 долларов.

Еще посетителям предлагают перстень, с помощью которого можно рассчитываться в магазинах. Такой гаджет пригодится тем, кто забывает свои кредитные карточки.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Лондон#выставка