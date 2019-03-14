На технической выставке в Лондоне представили бутылку, которая считает сколько воды выпил человек (видео)

В Лондоне открылась техно-выставка.

Технические новинки, которые улучшают качество жизни. В Лондоне стартовала техно-выставка.

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Среди экспонатов, например, умная бутылка, которая считает сколько воды выпил человек.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Стоит такая - около 100 долларов.

Еще посетителям предлагают перстень, с помощью которого можно рассчитываться в магазинах. Такой гаджет пригодится тем, кто забывает свои кредитные карточки.