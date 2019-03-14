На технической выставке в Лондоне представили бутылку, которая считает сколько воды выпил человек (видео)
13:35, 14 марта 2019Наука и IT
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В Лондоне открылась техно-выставка.
На технической выставке в Лондоне представили бутылку, которая считает сколько воды выпила человек
Технические новинки, которые улучшают качество жизни. В Лондоне стартовала техно-выставка.
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Среди экспонатов, например, умная бутылка, которая считает сколько воды выпил человек.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Стоит такая - около 100 долларов.
Еще посетителям предлагают перстень, с помощью которого можно рассчитываться в магазинах. Такой гаджет пригодится тем, кто забывает свои кредитные карточки.
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