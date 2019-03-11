Илон Маск заявил о "главной роли" Украины в космонавтике СССР

Большинство инженеров отрасли родились в СССР и являются украинцами по происхождению.

Основатель SpaceX Илон Маск заявил, что Украина сыграла "главную роль" в развитии космической отрасли СССР.

Такую точку зрения генеральный директор и главный инженер американской компании SpaceX Илон Маск высказал в Twitter.

«Украина сыграла ведущую роль», - написал предприниматель.

Ukraine did play a major role — Elon Musk (@elonmusk) 7 марта 2019 г.

Таким образом Маск отреагировал на комментарий пользователя compdemon, в котором утверждалось, что большинство советских инженеров в области космонавтики имеют украинское происхождение, а за 28 лет своего существования Россия «не совершила космической революции и до сих пор использует старое советское наследие».

Как сообщал УНИАН, в сентябре прошлого года сообщалось, что до конца 2018 года Ассоциация украинских высокотехнологичных предприятий и организаций "Космос" сформирует комитет, который займется разработкой проекта украинской лунной базы.