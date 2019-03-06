цей матеріал доступний українською

Китай намерен запустить новую космическую станцию

22:15, 06 марта 2019
Наука и IT
132 0
Международная космическая станция / REUTERS

Об этом сообщает Naked Science со ссылкой на гонконгскую газету South China Morning Post.

Космическая программа Китайской Народной Республики уже подготавливает астронавтов и планирует переместить первый модуль на космодром. В деталях пока мало что известно, но это в очередной раз указывает на то, что Пекин вкладывает немалые средства в свои космические достижения.

Государственное новостное агентство "Синьхуа" подтвердило новость, опубликованную South China Morning Post, уточнив, что первый модуль станции запустят на тяжелой ракете Long March-5B.

Читайте такжеКитай начал проводить тренировки по выживанию на Марсе

"Китай намеревается завершить строительство космической станции к 2022 году. Это будет государственная космическая лаборатория для долгосрочной и стабильной работы на орбите", - отмечено в материале "Синьхуа".

Новая китайская космическая станция не будет очень большой, согласно информации South China Morning Post: она будет состоять всего из трех модулей. Одновременно на станции могут находиться до трех астронавтов.

Также отмечается, что Китай намеревается сделать новую космическую станцию международной платформой для научного и технологического сотрудничества.

В июне этого года Космическая программа КНР проведет совместную работу с Управлением по вопросам космического пространства ООН, чтобы завершить отбор заявок на китайскую космическую станцию и запустить ряд совместных проектов.

У китайской Космической программы уже есть небольшая станция на орбите - "Тьянгонг-2". Однако, по данным "Синьхуа", в июле этого года ее выведут с орбиты.

Ранее УНИАН сообщал, что китайская академия космических технологий работает над созданием орбитальной электростанции, которая будет собирать солнечную энергию в космосе и передавать ее на Землю.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Китай#космос