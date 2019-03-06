Китай намерен запустить новую космическую станцию

К 2022 году Китай намеревается завершить строительство новой трехмодульной орбитальной космической станции.

Китай объявил о "неизбежном запуске" первой миссии по созданию новой орбитальной космической станции.

Об этом сообщает Naked Science со ссылкой на гонконгскую газету South China Morning Post.

Космическая программа Китайской Народной Республики уже подготавливает астронавтов и планирует переместить первый модуль на космодром. В деталях пока мало что известно, но это в очередной раз указывает на то, что Пекин вкладывает немалые средства в свои космические достижения.

Государственное новостное агентство "Синьхуа" подтвердило новость, опубликованную South China Morning Post, уточнив, что первый модуль станции запустят на тяжелой ракете Long March-5B.

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"Китай намеревается завершить строительство космической станции к 2022 году. Это будет государственная космическая лаборатория для долгосрочной и стабильной работы на орбите", - отмечено в материале "Синьхуа".

Новая китайская космическая станция не будет очень большой, согласно информации South China Morning Post: она будет состоять всего из трех модулей. Одновременно на станции могут находиться до трех астронавтов.

Также отмечается, что Китай намеревается сделать новую космическую станцию международной платформой для научного и технологического сотрудничества.

В июне этого года Космическая программа КНР проведет совместную работу с Управлением по вопросам космического пространства ООН, чтобы завершить отбор заявок на китайскую космическую станцию и запустить ряд совместных проектов.

У китайской Космической программы уже есть небольшая станция на орбите - "Тьянгонг-2". Однако, по данным "Синьхуа", в июле этого года ее выведут с орбиты.

Ранее УНИАН сообщал, что китайская академия космических технологий работает над созданием орбитальной электростанции, которая будет собирать солнечную энергию в космосе и передавать ее на Землю.