Во время стыковки Crew Dragon на МКС сработала тревожная сигнализация, в NASA все вопросы перенаправили в Роскосмос

NASA осведомлено о сигнале тревоги и расценивает его как ложный. Роскосмос выясняет, что стало его причиной.

Во время стыковки корабля Crew Dragon компании SpaceX к Международной космической станции (МКС) возникла нештатная ситуация.

Как оказалось на борту МКС включилась система сигнализации и предупредила экипаж об угрозе. Об этом ТАСС рассказал официальный представитель NASA Гэри Джордан.

"NASA осведомлено о сигнале тревоги и расценивает его как ложный. Роскосмос выясняет, что стало его причиной. На работу на станции это не повлияло", - ответил Джордан на просьбу прокомментировать сообщения о срабатывании сигнала тревоги на российском сегменте станции при стыковке к ней Crew Dragon.

Представитель NASA констатировал, что за дополнительной информацией относительно данной ситуации следует обращаться к представителям Роскосмоса.

Как сообщал УНИАН, корабль Crew Dragon в воскресенье, 3 марта, впервые пристыковался к МКС. Операция была завершена около 06:00 по времени Восточного побережья США (13:00 по Киеву). Стыковка осуществлялась в автоматическом режиме с применением нового узла, установленного на орбитальном комплексе в 2016 году.