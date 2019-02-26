Частная организация впервые запустила туриста в космос (видео)
14:25, 26 февраля 2019Наука и IT
327 0
Полет пока был не коммерческим.
Virgin Galactic первой из частных организаций запустила человека в космос
Virgin Galactic первой из частных организаций запустила человека в космос.
Об этом рассказывается в сюжете ТСН.
Читайте такжеNASA одобрило полет корабля Dragon к МКС
Полет пока был не коммерческим. На двофлюзеляжном ракетоплане взлетали три человека - два пилота и пассажирка - сотрудница компании. Аппарат стартовал в калифорнийской пустыне Могаве. Ракета поднялась на высоту почти 90 километров. В дальнейшем Virgin Galactic планирует сделать такие услуги коммерческими.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter