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Частная организация впервые запустила туриста в космос (видео)

14:25, 26 февраля 2019
Наука и IT
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Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

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Полет пока был не коммерческим. На двофлюзеляжном ракетоплане взлетали три человека - два пилота и пассажирка - сотрудница компании. Аппарат стартовал в калифорнийской пустыне Могаве. Ракета поднялась на высоту почти 90 километров. В дальнейшем Virgin Galactic планирует сделать такие услуги коммерческими.

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Теги: #космос