Частная организация впервые запустила туриста в космос (видео)

Полет пока был не коммерческим.

Virgin Galactic первой из частных организаций запустила человека в космос.

Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

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Полет пока был не коммерческим. На двофлюзеляжном ракетоплане взлетали три человека - два пилота и пассажирка - сотрудница компании. Аппарат стартовал в калифорнийской пустыне Могаве. Ракета поднялась на высоту почти 90 километров. В дальнейшем Virgin Galactic планирует сделать такие услуги коммерческими.