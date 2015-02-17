Ученые создали миниатюрного робота-застежку
01:24, 17 февраля 2015Наука и IT
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Ученые Массачусетского технологического института создали миниатюрного робота под названием Zipperbot.
Ученые создали миниатюрного робота-застежку / theverge.com
Его единственное назначение - застегивать и расстегивать замок-молнию, сообщает Канал 24.
Правда, пока что он таки великоват для брюк или куртки.
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Однако разработчики говорят, что Zipperbot может стать незаменимым в космических скафандрах и костюмах химической защиты. А в перспективе могут создать уменьшенную версию для обычной одежды.
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