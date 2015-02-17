Ученые создали миниатюрного робота-застежку

Его единственное назначение - застегивать и расстегивать замок-молнию, сообщает Канал 24.

Правда, пока что он таки великоват для брюк или куртки.

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Однако разработчики говорят, что Zipperbot может стать незаменимым в космических скафандрах и костюмах химической защиты. А в перспективе могут создать уменьшенную версию для обычной одежды.