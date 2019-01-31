Исторический полет: названа дата второго пуска ракеты Falcon Heavy

Первый и пока единственный пуск Falcon Heavy состоялся в феврале 2018 года.

Второй пуск ракеты Falcon Heavy может состояться не ранее марта 2019 года. Как сообщает Inverse, перед этим ракета будет собрана и протестирована на предмет работы всех систем, связанных не только со стартом, но и с посадкой обратно на космодром.

Американские СМИ сообщают, что, как и в случае с первым пуском, два боковых ускорителя должны приземлиться на космодроме, а центральный блок приземлится на морскую платформу.

Первый и пока единственный пуск Falcon Heavy состоялся в феврале 2018 года. В качестве тестовой полезной нагрузки был выбран личный автомобиль основателя компании Илона Маска. Тип полезной нагрузки для второго запуска пока не уточняется.